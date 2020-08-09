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09 августа 2020, 15:25 3

"Нацкорпус" объявил об участии в местных выборах

09 августа 2020, 15:25 3
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Свой съезд партия провела в Одессе
Свой съезд партия провела в Одессе
Фото: УНИАН
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В Одессе прошел съезд политической партии “Национальный Корпус”, во время которого представили кандидатов на местные выборы.

Прямая трансляция мероприятия проводилась на канале партии в Youtube, пишет RegioNews со ссылкой на УНІАН.

По словам лидера "Национального Корпуса” Андрея Билецкого, партия приняла окончательное решение – участвовать в местных выборах 2020 года.

Он добавил, что к этому подталкивает активизация пропаганды и пророссийских политсил внутри государства, а также – увеличение влияния Москвы на внутреннюю политику Украины.

Билецкий также подчеркнул, что Одесса является стратегически важным городом, который на предстоящих выборах станет главным "полем битвы” с пророссийским реваншем.

Для пятой колонны – мы опасная сила и враги, для каждого украинца мы – друзья и защитники. Надо сломать ментальные заборы и показать, что национальные силы – это "строители”, что мы можем не только защитить Одессу, но и построить ее”, – заявил политик.

До Одесского горсовета "Национальный Корпус” предложил 12 своих кандидатов. Вскоре партия представит кандидатов в местные советы и в других областях Украины.

Напомним, нардепа Юрия Шаповалова назначили руководителем полтавского отделения партии "За будущее".

выборы Одесса партия Кандидат Нацкорпус
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