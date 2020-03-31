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Алёна Коханчук
Редактор
31 марта 2020, 10:36 7

В Одесской области два новых случая COVID-19: больные не знают где подхватили вирус

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31 марта 2020, 10:36 7
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В Одесской области зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом
Фото: unsplash
В Одесской области зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом

Об этом сообщает RegioNews ссылаясь на главу Одесской ОГА Максима Куцего.

По словам главы облгосадминистрации, диагноз подтвержден у мужчины 1960 года рождения из села Нерубайское и женщины 1947 года рождения из Одессы.

Стоит отметить, что больные за границу не выезжали и, с их слов, с больными COVID-19 не контактировали.

"До госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом и ходила на городские рынки. Больные находятся в Одесской городской инфекционной больнице", - сообщил Куцый.

На данный момент в Одесской области лабораторно подтверждено 11 случаев заболевания COVID-19.

Кроме того, по состоянию на 9:00 31 марта с подозрением на коронавирусную инфекцию за сутки обратились 10 человек. 89 пациентов ожидают результаты анализов с вирусологической лаборатории Одессы. Там проводится тестирование на грипп, ОРВИ и коронавирус. На стационаре находится 44 человека.

Стоит отметить, что жители области массово не соблюдают карантин. В центре Одессы людей мало, а в Лузановке и в поселке Котовского люди отдыхают, играют на пляже, покупают цветы и уличную еду

Кроме того, последнюю харьковскую беглянку от самоизоляции нашли в Одесской области. Граждане, пересекая границу Украины предоставили неправдивую информацию относительно места самоизоляции и своих контактных данных.

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Автор(ы) статьи: Алёна Коханчук

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