В Одесской области два новых случая COVID-19: больные не знают где подхватили вирус

В Одесской области зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом

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В Одесской области зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом

Об этом сообщает RegioNews ссылаясь на главу Одесской ОГА Максима Куцего.

По словам главы облгосадминистрации, диагноз подтвержден у мужчины 1960 года рождения из села Нерубайское и женщины 1947 года рождения из Одессы.

Стоит отметить, что больные за границу не выезжали и, с их слов, с больными COVID-19 не контактировали.

"До госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом и ходила на городские рынки. Больные находятся в Одесской городской инфекционной больнице", - сообщил Куцый.

На данный момент в Одесской области лабораторно подтверждено 11 случаев заболевания COVID-19.

Кроме того, по состоянию на 9:00 31 марта с подозрением на коронавирусную инфекцию за сутки обратились 10 человек. 89 пациентов ожидают результаты анализов с вирусологической лаборатории Одессы. Там проводится тестирование на грипп, ОРВИ и коронавирус. На стационаре находится 44 человека.

Стоит отметить, что жители области массово не соблюдают карантин. В центре Одессы людей мало, а в Лузановке и в поселке Котовского люди отдыхают, играют на пляже, покупают цветы и уличную еду

Кроме того, последнюю харьковскую беглянку от самоизоляции нашли в Одесской области. Граждане, пересекая границу Украины предоставили неправдивую информацию относительно места самоизоляции и своих контактных данных.

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