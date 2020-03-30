19:16  30 марта
На Донбассе погиб один украинский военный, четверо ранены - штаб
18:20  30 марта
Нардепы поддержали "антиколомойский" закон в первом чтении
19:55  30 марта
Дело Гандзюк: Левину продлили арест, расследование обещают довести до конца
UA | RU
UA | RU
30 марта 2020, 21:05 10

Работник НАБУ заболел коронавирусом - СМИ

Читайте також
українською мовою
30 марта 2020, 21:05 10
Читайте також українською мовою
У одного из сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины обнаружили коронавирус
Фото: ukr.media
У одного из сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины обнаружили коронавирус

Как передает RegioNews, об этом сообщили "Украинской правде" в пресс-службе НАБУ.

Как сообщается, больной чувствует себя удовлетворительно, с первого дня появления симптомов заболевания находится на самоизоляции. Так же, как и коллеги, с которым он непосредственно контактировал.

Также в пресс-службе заверили, что НАБУ принимает все необходимые превентивные меры для нераспространения заболевания: оборудованы точки с дезинфекторами, с 16 марта осуществляется контроль за температурой тела всех посетителей бюро, доступ на территорию посторонних лиц ограничен.

Кроме бахил и одноразовых перчаток, которые детективы НАБУ надевают для проведения следственных действий уже на протяжении нескольких последних лет, добавились еще и медицинские маски.

Как отмечается, части сотрудников предоставлена возможность удаленной работы и работы по гибкому графику.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, по состоянию на 29 марта с диагнозом COVID-19 был госпитализирован пятый нардеп.


коронавирус НАБУ карантин болезнь самоизоляция
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
30 марта 2020, 17:27
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
30 марта 2020, 18:30
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
27 марта 2020, 10:12
Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
25 марта 2020, 14:00
Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств
27 марта 2020, 17:30
Последние Популярные
Ирина Бублик
Янина Соколовская
Владислав Чечеткин
Все блоги »
Кировоградский гамбит: как местные бизнесмены разыграли между собой полуторамиллионный тендер
30 марта 2020, 12:30
Первой жертвой коронавируса на Ровенщине стал главный медицинский чиновник
27 марта 2020, 14:00
Все публикации »
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »