Работник НАБУ заболел коронавирусом - СМИ

У одного из сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины обнаружили коронавирус

Фото: ukr.media

У одного из сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины обнаружили коронавирус

Как передает RegioNews, об этом сообщили "Украинской правде" в пресс-службе НАБУ.

Как сообщается, больной чувствует себя удовлетворительно, с первого дня появления симптомов заболевания находится на самоизоляции. Так же, как и коллеги, с которым он непосредственно контактировал.

Также в пресс-службе заверили, что НАБУ принимает все необходимые превентивные меры для нераспространения заболевания: оборудованы точки с дезинфекторами, с 16 марта осуществляется контроль за температурой тела всех посетителей бюро, доступ на территорию посторонних лиц ограничен.

Кроме бахил и одноразовых перчаток, которые детективы НАБУ надевают для проведения следственных действий уже на протяжении нескольких последних лет, добавились еще и медицинские маски.

Как отмечается, части сотрудников предоставлена возможность удаленной работы и работы по гибкому графику.

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Напомним, по состоянию на 29 марта с диагнозом COVID-19 был госпитализирован пятый нардеп.