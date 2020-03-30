Работник НАБУ заболел коронавирусом - СМИ
Как передает RegioNews, об этом сообщили "Украинской правде" в пресс-службе НАБУ.
Как сообщается, больной чувствует себя удовлетворительно, с первого дня появления симптомов заболевания находится на самоизоляции. Так же, как и коллеги, с которым он непосредственно контактировал.
Также в пресс-службе заверили, что НАБУ принимает все необходимые превентивные меры для нераспространения заболевания: оборудованы точки с дезинфекторами, с 16 марта осуществляется контроль за температурой тела всех посетителей бюро, доступ на территорию посторонних лиц ограничен.
Кроме бахил и одноразовых перчаток, которые детективы НАБУ надевают для проведения следственных действий уже на протяжении нескольких последних лет, добавились еще и медицинские маски.
Как отмечается, части сотрудников предоставлена возможность удаленной работы и работы по гибкому графику.
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