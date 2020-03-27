Розшук через COVID-19: поліція розшукала частину утікачів від самоізоляції на Харківщині

У Харківській області поліція розшукала 9 з 10 осіб, які після повернення з-за кордону не виходили на зв’язок з лікарями і мали пройти самоізоляцію

Фото: prm.ua

У Харківській області поліція розшукала 9 з 10 осіб, які після повернення з-за кордону не виходили на зв’язок з лікарями і мали пройти самоізоляцію

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