Розшук через COVID-19: поліція розшукала частину утікачів від самоізоляції на Харківщині
Як передає RegioNews, посилаючись на Hromadske, про це заявила завідувачка відділенням особливо небезпечних інфекцій Харківського лабораторного центру Ганна Сухорукова.
"Ми звернулися до Нацполіції, яка оперативно нам допомогла у питанні розшуку осіб, які мали бути під самоізоляцією. Встановлена адреса їх перебування", - сказала вона.
Сухорукова наголосила, що коли вказані громадяни перетинали кордон України, вони надали неправдиву інформацію щодо місця самоізоляції та своїх контактних даних. Чи дотримувалися вони самоізоляції останні декілька днів, невідомо.
В поліції повідомили, що усіх дев’ятьох осіб знайшли за межами Харківщини. Місцезнаходження десятої людини ще встановлюється.
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Нагадаємо, у Харківській області інформаційну згоду на самоізоляцію у зв’язку з загрозою поширення COVID-19 підписали 211 людей, але зробили це не всі - десять осіб перебували в розшуку.
Станом на 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.
МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.
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