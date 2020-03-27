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Розшук через COVID-19: поліція розшукала частину утікачів від самоізоляції на Харківщині
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27 березня 2020, 08:44 20

Розшук через COVID-19: поліція розшукала частину утікачів від самоізоляції на Харківщині

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27 березня 2020, 08:44 20
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У Харківській області поліція розшукала 9 з 10 осіб, які після повернення з-за кордону не виходили на зв’язок з лікарями і мали пройти самоізоляцію
Фото: prm.ua
У Харківській області поліція розшукала 9 з 10 осіб, які після повернення з-за кордону не виходили на зв’язок з лікарями і мали пройти самоізоляцію

Як передає RegioNews, посилаючись на Hromadske, про це заявила завідувачка відділенням особливо небезпечних інфекцій Харківського лабораторного центру Ганна Сухорукова.

"Ми звернулися до Нацполіції, яка оперативно нам допомогла у питанні розшуку осіб, які мали бути під самоізоляцією. Встановлена адреса їх перебування", - сказала вона.

Сухорукова наголосила, що коли вказані громадяни перетинали кордон України, вони надали неправдиву інформацію щодо місця самоізоляції та своїх контактних даних. Чи дотримувалися вони самоізоляції останні декілька днів, невідомо.

В поліції повідомили, що усіх дев’ятьох осіб знайшли за межами Харківщини. Місцезнаходження десятої людини ще встановлюється.

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Нагадаємо, у Харківській області інформаційну згоду на самоізоляцію у зв’язку з загрозою поширення COVID-19 підписали 211 людей, але зробили це не всі - десять осіб перебували в розшуку.

Станом на 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.


коронавірус Харківська область втеча самоізоляція
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