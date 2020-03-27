Останню харківську втікачку від самоізоляції знайшли на Одещині
Про це повідомляють RegioNews з посиланням на главу Харківської ОДА Олексія Кучера.
Раніше повідомлялося, що громадяни перетинаючи кордон України надали неправдиву інформацію щодо місця самоізоляції та своїх контактних даних. В поліції повідомили, що дев’ятьох осіб знайшли за межами Харківщини. Наразі вони знаходяться в самоізоляції та контролюються поліцією. Щодо всіх було проведено медичний огляд.
"Останню людину було знайдено в Одеській області. Вона тимчасово проживає там, і на Харківщині з моменту повернення з-за кордону не була. Контролювати проходження режиму самоізоляції будуть органи влади Одеської області", - повідомив Олексій Кучер.
Також голова Харьківської ОДА зазначив, щодо всіх порушників будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства України.
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