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27 березня 2020, 14:11 1

Останню харківську втікачку від самоізоляції знайшли на Одещині

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27 березня 2020, 14:11 1
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У Харківській області поліція встановила місцезнаходження усіх 10 осіб, які порушили умови карантину
Фото: Facebook
У Харківській області поліція встановила місцезнаходження усіх 10 осіб, які порушили умови карантину

Про це повідомляють RegioNews з посиланням на главу Харківської ОДА Олексія Кучера.

Раніше повідомлялося, що громадяни перетинаючи кордон України надали неправдиву інформацію щодо місця самоізоляції та своїх контактних даних. В поліції повідомили, що дев’ятьох осіб знайшли за межами Харківщини. Наразі вони знаходяться в самоізоляції та контролюються поліцією. Щодо всіх було проведено медичний огляд.

"Останню людину було знайдено в Одеській області. Вона тимчасово проживає там, і на Харківщині з моменту повернення з-за кордону не була. Контролювати проходження режиму самоізоляції будуть органи влади Одеської області", - повідомив Олексій Кучер.

Також голова Харьківської ОДА зазначив, щодо всіх порушників будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства України.

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