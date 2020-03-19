Блокируют трамваи и угрожают водителям: одесситы отказываются соблюдать карантинные меры
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Odessa.online.
Так, трамваи не останавливаются в случае превышения количества пассажиров - 10 человек.
Одесситы в большинстве своем отказываются соблюдать правила. В разных районах города люди становятся на рельсы и блокируют движение трамваев, если их не пускают в вагон.
Как сообщили в "Одесгорэлектротрансе", на остановках стоит контролер, который пересчитывает количество пассажиров, а также проверяет наличие у них масок. При этом между водителями и пассажирами часто возникают конфликты.
"Утром в "камышовом" трамвае люди угрожали водителю ножом. Водитель закрылся в трамвае. Люди разжали двери и угрожали. Водителю трамвая пришлось вызвать полицию", — подчеркнули в пресс-службе предприятия.
Что касается маршруток, то, по словам одесситов, они ходят еще реже, чем прежде.
Напомним, что в Одессе закрывают рынок "7 километр".
Напомним, что в Одессе троллейбусы и трамваи переполнены людьми без масок.
Ранее собщалось, что тысячи медицинских работников не смогут добраться на работу из-за прекращения пассажирских перевозок по области.
на Одесщине готовят госпитальную базу для изоляции больных коронавирусом.
В Одесской облгосадминистрации принято решение ограничить работу учреждений и объектов торговли в области.
Ранее сообщалось, что Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек.
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