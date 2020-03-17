Коронавирус: одесские медработники не смогут добраться на работу

Тысячи медицинских работников не смогут добраться на работу из-за прекращения пассажирских перевозок по области

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Тысячи медицинских работников не смогут добраться на работу из-за прекращения пассажирских перевозок по области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Сообщается, что больше двух тысяч медработников, работающих в поликлиниках и больницах Одессы, живут в области, многие — в отдаленных районах вроде Подольского и Измаильского. Прекращение автобусного и железнодорожного сообщения вынудит их остаться дома или же на рабочих местах, где нет никаких условий для длительного пребывания.

Сейчас горздрав и руководство муниципалитета ломает голову над решением этой проблемы. Рассматриваются варианты: или предоставить медработникам места в общежитиях, или организовать развоз. Аналогичная проблема — в других городах и поселках региона.

Ранее сообщалось, что на Одесщине готовят госпитальную базу для изоляции больных коронавирусом.

В Одесской облгосадминистрации принято решение ограничить работу учреждений и объектов торговли в области.

Ранее сообщалось, что Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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