Коронавирус: одесские медработники не смогут добраться на работу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.
Сообщается, что больше двух тысяч медработников, работающих в поликлиниках и больницах Одессы, живут в области, многие — в отдаленных районах вроде Подольского и Измаильского. Прекращение автобусного и железнодорожного сообщения вынудит их остаться дома или же на рабочих местах, где нет никаких условий для длительного пребывания.
Сейчас горздрав и руководство муниципалитета ломает голову над решением этой проблемы. Рассматриваются варианты: или предоставить медработникам места в общежитиях, или организовать развоз. Аналогичная проблема — в других городах и поселках региона.
Ранее сообщалось, что на Одесщине готовят госпитальную базу для изоляции больных коронавирусом.
В Одесской облгосадминистрации принято решение ограничить работу учреждений и объектов торговли в области.
Ранее сообщалось, что Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек.
16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.
С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.
Еще по теме Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).
- 19:52 17 марта Минздрав ограничивает доступ к своим помещениям
- 19:39 17 марта В Киевской области приостанавливают перевозки пассажиров
- 19:28 17 марта Суд арестовал подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк
- 19:08 17 марта Шмыгаль: одним из наших приоритетов является проведение эффективной приватизации
- 18:53 17 марта Нацбанк не будет вводить валютных ограничений
- 18:49 17 марта С начала суток на Донбассе боевики десять раз обстреляли позиции ООС
- 15:47 17 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом