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19 марта 2020, 10:26 10

В Черновицких селах будут проводить дезинфекцию

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19 марта 2020, 10:26 10
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 В селах Черновицкой области с сегодняшнего дня, 19 марта, проводить дезинфекцию
Фото: promin.cv.ua
 В селах Черновицкой области с сегодняшнего дня, 19 марта, проводить дезинфекцию

Об этом во время прямого включения сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет RegioNews.

"Мы должны действовать превентивно. Поэтому в деревнях, особенно тех, где установлены карантинные блок-посты (Брусника, Грозинцы, Бочковцы и Колинковцы), где есть необходимость, будем проводить дезинфекцию дорог, остановок общественного транспорта и других мест скопления людей. Мы обязательно сообщим всем жителям. Проводить такие работы будут в вечернее время. Просьба в течение трех и более часов после проведения дезинфекции оставаться дома ", - заявил Сергей Осачук.

Напомним, вчера в Черновицкой области заработали карантинные блокпосты.

Наши журналисты показали, как живут Черновцы в условиях карантина.

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