Транспортный хаос: в Одессе троллейбусы и трамваи переполнены людьми без масок
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.
Люди буквально ломятся в трамваи, троллейбусы, и оставшиеся маршрутки. Транспорт переполнен несмотря на ограничения, введенные позавчера городским головой и Кабмином. Согласно принятому закону, в салоне разрешено провозить не более 10 человек — и все они должны быть в масках.
Ситуацию обсуждают на сессии горсовета, которая проходит сегодня, 18 марта. Заместитель директора департамента транспорта Сергей Щербань объясняет причины саботажа со стороны маршрутчиков:
"Водители боятся, что сядет больше десяти пассажиров, а штраф будет 17 тысяч гривен. Это причина того, что 50% транспорта в Одессе не вышло сегодня на маршруты. Мы направили своих инспекторов, чтобы разъяснить людям, как им действовать. Мы в постоянном контакте в руководством всех парков".
Тем временим сотрудники ОГЭТ пытаются справиться с валом пассажиров и все-таки ограничить их количество в салонах. На конечных через громкоговоритель упрашивают людей не набиваться в троллейбусы и трамваи.
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