Транспортный хаос: в Одессе троллейбусы и трамваи переполнены людьми без масок

До 80% маршруток, курсирующих между поселком Котовского, центром Одессы и Таирова, не вышли сегодня на линии

Фото: Думская

До 80% маршруток, курсирующих между поселком Котовского, центром Одессы и Таирова, не вышли сегодня на линии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Люди буквально ломятся в трамваи, троллейбусы, и оставшиеся маршрутки. Транспорт переполнен несмотря на ограничения, введенные позавчера городским головой и Кабмином. Согласно принятому закону, в салоне разрешено провозить не более 10 человек — и все они должны быть в масках.

Ситуацию обсуждают на сессии горсовета, которая проходит сегодня, 18 марта. Заместитель директора департамента транспорта Сергей Щербань объясняет причины саботажа со стороны маршрутчиков:

"Водители боятся, что сядет больше десяти пассажиров, а штраф будет 17 тысяч гривен. Это причина того, что 50% транспорта в Одессе не вышло сегодня на маршруты. Мы направили своих инспекторов, чтобы разъяснить людям, как им действовать. Мы в постоянном контакте в руководством всех парков".

Тем временим сотрудники ОГЭТ пытаются справиться с валом пассажиров и все-таки ограничить их количество в салонах. На конечных через громкоговоритель упрашивают людей не набиваться в троллейбусы и трамваи.

Ранее собщалось, что тысячи медицинских работников не смогут добраться на работу из-за прекращения пассажирских перевозок по области.

на Одесщине готовят госпитальную базу для изоляции больных коронавирусом.

В Одесской облгосадминистрации принято решение ограничить работу учреждений и объектов торговли в области.

Ранее сообщалось, что Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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