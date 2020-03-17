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17 марта 2020, 12:36 1

На Одесщине готовят госпитальную базу для изоляции больных коронавирусом

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17 марта 2020, 12:36 1
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В Одесской области планируется поэтапная работа госпитальной базы для госпитализации и изоляции лиц с признаками заболевания коронавирусом
Фото: unsplash
В Одесской области планируется поэтапная работа госпитальной базы для госпитализации и изоляции лиц с признаками заболевания коронавирусом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ізбірком.

В Департаменте охраны здоровья Одесской областной государственной администрации сообщили, что два случая подозрения на коронавирус, в госпитализированных в инфекционные стационары Измаила и Одессы, не подтверждены.

Для госпитализации и изоляции лиц с признаками заболевания планируется поэтапное развертывание госпитальной базы на территории области.

На первом этапе определены три главные госпитальные базы для оказания помощи пациентам, в случаях подозрения на заболевание COVID-19 со специфическими боксированными отделениями общим количеством 109 койко-мест.

При росте количества больных будут приняты меры для максимального увеличения количества инфекционных коек до 910.

Во всех лечебно-профилактических учреждениях области разработан оперативный план перепрофилирования коек.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, которым регламентирует порядок противодействия коронавирусу.

Украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус также будут выплачивать больничные, а молообеспеченным пенсионерам из-за коронавируса доплатят по тысяче гривен.


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