В Одессе закрывают рынок "7 километр"

Из-за угрозы распространения коронавируса в Одесской области закрывается на карантин крупнейший в Украине и Восточной Европе промтоварный рынок "7 километр"

Из-за угрозы распространения коронавируса в Одесской области закрывается на карантин крупнейший в Украине и Восточной Европе промтоварный рынок "7 километр"

Об этом сообщается на сайт рынка, передает RegioNews.

Отмечается, что все службы, структурные подразделения и администрации торговых комплексов, осуществляющие работу с гражданами, в том числе бюро пропусков и договорной отдел, прекращают прием посетителей.

Доступ предпринимателей, их представителей, арендаторов и наемных работников к торговым объектам будет осуществляться в обычном режиме по пропускам.

На общественной территории рынка будет проводится ежедневная дезинфекция, а работникам выдадут средства индивидуальной защиты.

Отметим, что на рынке работают около 60 000 человек, 15 тысяч торговых и складских объектов. Ежедневно Промтоварный рынок "7 километр" посещают до 200 тысяч человек.

Напомним, что в Одессе троллейбусы и трамваи переполнены людьми без масок.

Ранее собщалось, что тысячи медицинских работников не смогут добраться на работу из-за прекращения пассажирских перевозок по области.

на Одесщине готовят госпитальную базу для изоляции больных коронавирусом.

В Одесской облгосадминистрации принято решение ограничить работу учреждений и объектов торговли в области.

Ранее сообщалось, что Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек.

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