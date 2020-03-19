09:12  19 марта
Из Украины пытались вывезти медицинских масок на $ 90 тысяч - МВД
08:21  19 марта
У Кличко обещают развозить медиков и правоохранителей на работу
08:10  19 марта
Стало известно, где на Донеччине зафиксировали коронавирус
UA | RU
UA | RU
19 марта 2020, 10:55 8

Коронавирус начал косить россиян

Читайте також
українською мовою
19 марта 2020, 10:55 8
Читайте також українською мовою
Пожилая женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа, умерла в больнице в Москве
Фото: tass.ru
Пожилая женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа, умерла в больнице в Москве

Как передает RegioNews, ссылаясь на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу № 2", - говорится в сообщении.

Как отмечается, у пациентки был целый ряд хронических заболеваний, скончалась она в инфекционной больнице.

Весь круг близких пациентки был установлен - они находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, с 18 марта по 1 мая Россия ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства.

16 марта в России в течение суток количество зараженных коронавирусной инфекцией выросло на 30 человеки общее число больных достигло 93 человек, среди которых трое детей, которые обычно даже не входят в группу риска.


коронавирус Россия
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
19 марта 2020, 11:24
Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
16 марта 2020, 15:46
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 12:00
Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51
Последние Популярные
Евгений Комаровский
Валерий Харчишин
Игорь Соловей
Все блоги »
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Все публикации »
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Депутат Шахов действительно болен коронавирусом
18 марта 2020, 14:20
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »