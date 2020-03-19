Коронавирус начал косить россиян
Как передает RegioNews, ссылаясь на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу № 2", - говорится в сообщении.
Как отмечается, у пациентки был целый ряд хронических заболеваний, скончалась она в инфекционной больнице.
Весь круг близких пациентки был установлен - они находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания.
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Напомним, с 18 марта по 1 мая Россия ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства.
16 марта в России в течение суток количество зараженных коронавирусной инфекцией выросло на 30 человеки общее число больных достигло 93 человек, среди которых трое детей, которые обычно даже не входят в группу риска.
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