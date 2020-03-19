В Тернополе за несоблюдение карантина закрыли 90 объектов торговли
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.
Муниципальная инспекция совместно с участковыми инспекторами полиции проверяют соблюдение правил карантина. Закрыли ряд заведений-нарушителей.
18 марта приостановлена работа более 50 точек стихийной торговли, 5 киосков на территории около рынка и более 30 киосков и магазинов в микрорайонах "Бам" и "Дружба".
В горсовете просят сообщать о случаях нарушения правил карантина на горячую линию городского совета 1580, а также в Viber муниципальной инспекции: 0730151481, а предпринимателей – соблюдать меры карантина.
Напомним, Тернополь запретил ввоз товаров из Черновицкой и Житомирской областей. С 17 марта в Тернополе ввели ограничения на работу заведений общественного питания, массовых мероприятий с участием 10 человек и больше и тому подобное.
За какие услуги в Тернополе можно оплатить онлайн: номера, адреса, ссылки. В Тернополе подать показатели, получить информацию о состоянии расчетов или заказать услугу на сайте городского совета, предприятия, организации можно онлайн или по телефону.
В Тернополе выделили 2,5 миллионы на противодействие распространения COVID-19. За эти средства приобретут аппарат искусственной вентиляции легких.
Тернополь приобрел тест-системы для выявления коронавирус. Такие тесты помогут оказать своевременное лечение и остановить распространение вируса.
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