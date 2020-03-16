Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек
Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.
"С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже", - говорится в сообщении.
Также он добавил, что это решение касается всех заведений общественного питания.
Также мэр сообщил, что созывает во вторник на 10:00 внеочередное заседание сессии Львовского городского совета, где будет рассмотрено существенное увеличение резервного фонда для закупки необходимого медицинского оборудования и план мероприятий по противодействию распространению заболеваний, вызванных коронавирусом.
В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов также, чтобы предупредить распространение коронавируса, распорядился с 16 марта остановить работу всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек.
В частности, будет приостановлена работа заведений всех форм собственности и подчинения, где вовлечены более 10 человек. Это касается всех культурных, развлекательных и спортивных заведений (кинотеатров, музеев, детских клубов, площадок, фитнес-клубов, бассейнов).
Временно не будут работать все магазины, кроме продуктовых и аптек. Ограничение также касается всех торгово-развлекательных центров, строительных рынков, заведений общественного питания, клубов, баров, дискотек.
Также на усмотрение и под личную ответственность руководителя ограничения могут применить в других заведений и учреждений.
Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
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