Блокують трамваї і погрожують водіям: одесити відмовляються дотримуватися карантинних заходів

В Одесі вступили в силу нові правила перевезення пасажирів, введені для запобігання поширення коронавіруса, однак городяни з агресією сприйняли посилення протиепідемічних заходів

Фото: Odessa.online

В Одесі вступили в силу нові правила перевезення пасажирів, введені для запобігання поширення коронавіруса, однак городяни з агресією сприйняли посилення протиепідемічних заходів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Odessa.online.

Так, трамваї не зупиняються у разі перевищення кількості пасажирів - 10 чоловік.

Одесити у переважній своїй більшості відмовляються дотримуватися правил. У різних районах міста люди стають на рейки і блокують рух трамваїв, якщо їх не пускають у вагон.

Як повідомили в "Одесміськелектротрансі", на зупинках стоїть контролер, який перераховує кількість пасажирів, а також перевіряє наявність у них масок. При цьому між водіями і пасажирами часто виникають конфлікти.

"Вранці в "комишовому" трамваї люди погрожували водієві ножем. Водій закрився в трамваї. Люди розблокували двері і погрожували. Водієві трамваю довелося викликати поліцію", — підкреслили в прес-службі підприємства.

Що стосується маршруток, то, за словами одеситів, вони ходять ще рідше, ніж раніше.

Нагадаємо, що в Одесі закривають ринок "7 кілометр".

Крім того, в Одесі тролейбуси і трамваї переповнені людьми без масок.

Раніше повідомлялося, що тисячі медичних працівників не зможуть дістатися на роботу через припинення пасажирських перевезень по області.

Крім того, на Одещині готують госпітальну базу для ізоляції хворих коронавірусом.

В Одеській облдержадміністрації ухвалено рішення обмежити роботу закладів та об'єктів торгівлі в області.

Раніше повідомлялося, що Львів і Одеса закривають усі магазини, окрім продуктових і аптек.

Більше по темі: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).