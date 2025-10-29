Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 29 жовтня сили ППО збили над Миколаївщиною чотири дрони

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"Вночі в області було збито/подавлено чотири БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів", – йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА зазначив, що загалом на території Миколаївської області обстрілів зафіксовано не було.

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня російські війська атакували Нікопольщину та Синельниківщину у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих ударів пошкоджена інфраструктура, постраждав чоловік.