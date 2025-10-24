14:05  24 жовтня
24 жовтня 2025, 14:35

У Миколаєві судили чоловіка, який підпалював авто військових

24 жовтня 2025, 14:35
Ілюстративне фото
У Миколаєві судили чоловіка, який на замовлення підпалював автівки військових. Це він робив для отримання грошової винагороди

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо про щонайменше два випадки, які стались 2 і 3 січня 2025 року. Обвинувачений ввечері помічав на вулиці автомобілі з ознаками приналежності до ЗСУ. Спочатку він зняв автівки на відео та погодив усе з куратором. Потім було скоєно підпал. Внаслідок цього дві машини згоріли повністю.

Підпалювачем виявився 18-річний хлопець. Його затримали після того, як 5 січня він влаштував підпал будівлі районного суду в Миколаєві. Тоді він розбив вікно молоком і залив у приміщення легкозаймисту речовину та поклав всередину пакет з іншими займистими засобами й черкнув запальничкою. За це він повинен був отримати 2 тисячі доларів США.

Суд присудив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років.

Раніше повідомлялося, на Київщині завершився суд над чоловіком, який підпалював залізничне обладнання за вказівкою куратора. Його дії стали частиною масштабної диверсійної схеми.

