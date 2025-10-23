Иллюстративное фото

Киевский районный суд города Харькова за государственную измену осудил женщину за государственную измену. Она обещала признать вину, если ей дадут гарантии обмена в РФ

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что женщина в феврале-марте 2025 переписывалась с представителем РФ. Ей дальше задача собирать информацию о местах дислокации украинских военных. По данным следствия, было не менее шести случаев, когда она выезжала по указанным ей адресам, осматривала местность и писала, что там видела.

14-15 февраля 2025-го корректировщица дважды приезжала на территорию вблизи международного аэропорта "Харьков". В частности, женщина изготовила письменную расписку о согласии на сотрудничество с представителями РФ и отправила ее фото куратору.

Сначала женщина признавала свою вину, а потом уже стала все отрицать. В частности она говорила, что признает вину, если суд даст гарантию на ее обмен в Россию. В конце концов, от дачи показаний обвиняемая категорически отказалась.

Суд наконец приговорил ее к 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.