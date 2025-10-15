11:30  15 октября
В Харькове мачеха жестоко избила 3-летнего ребенка: мальчик не выжил
09:39  15 октября
На Киевщине мужчина забил сожительницу до смерти: ему грозит до 10 лет
07:47  15 октября
В Луцке оштрафован работник ТЦК за невключенную бодикамеру
15 октября 2025, 16:35

В Николаеве судили рецидивиста, сжегшего авто военного

15 октября 2025, 16:35
Фото: Нацполиция
В Николаеве судили мужчину, который сжег авто воинской части. В частности, показания дала девушка, снимавшая пожар на камеру

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Летом прошлого года мужчина сжег автомобиль, находившийся в пользовании воинской части. На суде показания давала соучастник, снимавшая пожар на видео: девушка ранее уже получила условное наказание.

По ее словам, обвиняемому такую "работу" предложил его знакомый. Она слышала этот телефонный разговор, когда она ехала с парнем из Одессы в Николаев. Ее парень поручил снять видео.

Отмечается, что девушка планировала заключить брак с мужчиной, который поручал обвиняемому поджечь автомобиль. Поэтому поначалу она не хотела свидетельствовать против будущего мужа. Однако свадьба так и не произошла, и она считает, что может свидетельствовать о всех известных ей обстоятельствах о поджоге автомобиля.

Поджигателя приговорили к шести годам лишения свободы. Известно, что раньше его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу. Что касается парня, который поручал поджог авто, его дело еще рассматривается в суде.

Напомним, недавно во Львове "на горячем" задержали двух подростков, заложивших самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военного. Организаторами теракта оказались 17-летний парень из Днепропетровщины и 16-летняя девушка из Черкасской области, завербованные врагом.

рецидивист поджигатели Николаев
