фото: Национальная полиция Украины

Задержан 22-летний житель Кривого Рога, подозреваемый в поджоге двух автомобилей на стоянке в Приморском районе

Об этом сообщает Одесское районное управление полиции 1 ГУНП в Одесской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел несколько недель назад, когда мужчина, по версии следствия, бросил на Mercedes-Benz бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Пламя быстро распространилось на припаркованный рядом BMW.

После совершенного подозреваемый вернулся в Кривой Рог. Полицейские установили его и разыскали при содействии управлений уголовного розыска и уголовного анализа ГУНП в Одесской области. Во время обысков изъяли вещественные доказательства, в том числе автомобиль, на котором он приезжал в Одессу. В результате пожара люди не пострадали, огонь погас самостоятельно, но повредил кузова обеих машин.

Полиция Одессы задержала подозреваемого в поджоге двух автомобилей

Согласно данным полиции, действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 194 УК Украины – умышленное повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога более чем в 242 тысячи гривен. Следователи выясняют мотивы поджога и сумму ущерба.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине задержали диверсантов, которые поджигали дома родственников военных. Злоумышленники действовали в нескольких регионах Украины, последний поджог пытались совершить на Полтавщине.