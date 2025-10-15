11:30  15 жовтня
UA | RU
У Миколаєві судили рецидивіста, який спалив авто військового

15 жовтня 2025, 16:35
Фото: Нацполіція
У Миколаєві судили чоловіка, який спалив авто військової частини. Зокрема, показання дала дівчина, яка знімала пожежу на камеру

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку минулого року чоловік спалив автомобіль, який перебував у користуванні військової частини. На суді показання давала співучасниця, яка знімала пожежу на відео: дівчина раніше вже отримала умовне покарання.

За її словами, обвинуваченому таку "роботу" запропонував його знайомий. Вона чула цю телефонну розмову, коли вона їхала з хлопцем з Одеси до Миколаєва. Її хлопець доручив зняти відео.

Зазначається, що дівчина планувала укласти шлюб з чоловіком, який доручав обвинуваченому підпалити автомобіль. Тому спочатку вона не хотіла свідчити проти майбутнього чоловіка. Однак весілля так і не сталось, і вона вважає, що може свідчити щодо усіх відомих їй обставин про підпал автомобіля.

Підпалювача засудили до шести років позбавлення волі. Відомо, що раніше його вже притягували до кримінальної відповідальності за крадіжку. Що стосується того хлопця, який доручав підпал авто, його справа ще розглядається в суді.

Нагадаємо, нещодавно у Львові "на гарячому" затримали двох підлітків, які заклали саморобний вибуховий пристрій під авто українського військового. Організаторами теракту виявились 17-річний хлопець з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкаської області, завербовані ворогом.

