В Николаевской области будут судить военнослужащего, который требовал взятки за возвращение бойцов из СОЧ

иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего одной из частей в Николаевской области, который требовал деньги от собратьев за «помощь» в возвращении на службу после самовольного ухода из части

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, один из военнослужащих части, ответственный за кадровую работу, решил использовать ситуацию для собственного обогащения. Он предлагал находившимся в статусе СОЧ бойцам "содействовать" возвращению в воинскую часть за 3000 долларов. В "пакет услуг" он добавлял обещание назначения на тыловую должность, не связанную с боевыми действиями.

Правоохранители задержали фигуранта при получении второй части взятки.

За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Николаевской области инспектор СИЗО призвал россиян убивать украинских военных. За совершенное инспектору грозит до 8 лет лишения свободы.