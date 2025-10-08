На Миколаївщині судитимуть військовослужбовця, який вимагав хабарі за повернення бійців із СЗЧ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця однієї з частин на Миколаївщині, який вимагав гроші від побратимів за «допомогу» у поверненні на службу після самовільного залишення частини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, один із військовослужбовці частини, відповідальний за кадрову роботу, вирішив використати ситуацію для власного збагачення. Він пропонував бійцям, які перебували у статусі СЗЧ, "сприяти" поверненню до військової частини за 3000 доларів. До "пакету послуг" він додавав обіцянку призначення на тилову посаду, не пов’язану з бойовими діями.

Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання другої частини хабаря.

За скоєне йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

