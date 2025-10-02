02:30  02 жовтня
В Україні знову змінились ціни на цибулю: експерти пояснили причини
01:50  02 жовтня
Треба шукати "крайнього": актор Тарас Цимбалюк відповів на критику за роль військового
00:50  02 жовтня
Квартира гумориста "Ліги Сміху" постраждала через обстріл росіян
02 жовтня 2025, 07:56

На Миколаївщині посадовець військової частини крав пальне: збитки перевищують 24 млн грн

02 жовтня 2025, 07:56
Фото: ДБР
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику служби паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин Миколаївської області, який систематично розкрадав пальне, призначене для Збройних сил України

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, схеми розкрадання чоловік організував ще у 2020 році і продовжив після початку повномасштабної війни. У деяких випадках він лише на папері "забезпечував" підрозділи пальним або вигадував неіснуючі заходи для його списання.

Щоб приховати оборудку, посадовець сам повідомив про "недостачу" понад 650 тонн пального та ініціював службове розслідування.

Проте аудит ДБР виявив масштабне привласнення ресурсів. Державі завдано збитків на понад 24 млн грн.

Чоловіку інкримінують:

  • привласнення військового майна у великих розмірах (ч. 3 ст. 410 ККУ),
  • втрату військового майна в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 425 ККУ).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади. Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у військових частинах Чернігівської та Житомирської областей викрито корупційні схеми з незаконного нарахування додаткових виплат військовим.

$15 тисяч за тил: у Києві викрили спробу впливу на кадрові рішення в армії
01 жовтня 2025, 10:58
На Дніпропетровщині військові підробили довідки про хворих родичів для звільнення зі служби
01 жовтня 2025, 08:24
На Дніпропетровщині викрили новий епізод махінацій з ліжками для військових
30 вересня 2025, 13:58
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
У Балаклії кількість постраждалих від удару РФ зросла до 15
02 жовтня 2025, 09:46
За добу ЗСУ ліквідували майже 1000 окупантів і знищили 12 артсистем
02 жовтня 2025, 09:26
На Харківщині працівник похоронного бюро вкрав гроші загиблого військового
02 жовтня 2025, 09:15
Обстріл Конотопа: місто знеструмлене, водопостачання призупинено
02 жовтня 2025, 08:58
Росія вдарила по депо "Укрзалізниці" в Одесі: поранений машиніст
02 жовтня 2025, 08:40
Чорнобильська АЕС знову підключена до електропостачання: рівень радіації у нормі
02 жовтня 2025, 08:18
На Буковині викрили контрабанду преміального вина на майже 1,6 млн грн
02 жовтня 2025, 08:10
В Одесі через масштабну негоду загинули вже 10 людей
02 жовтня 2025, 07:37
На Київщині через ворожу атаку поранено чоловіка
02 жовтня 2025, 07:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
