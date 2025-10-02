На Миколаївщині посадовець військової частини крав пальне: збитки перевищують 24 млн грн

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику служби паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин Миколаївської області, який систематично розкрадав пальне, призначене для Збройних сил України

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, схеми розкрадання чоловік організував ще у 2020 році і продовжив після початку повномасштабної війни. У деяких випадках він лише на папері "забезпечував" підрозділи пальним або вигадував неіснуючі заходи для його списання.

Щоб приховати оборудку, посадовець сам повідомив про "недостачу" понад 650 тонн пального та ініціював службове розслідування.

Проте аудит ДБР виявив масштабне привласнення ресурсів. Державі завдано збитків на понад 24 млн грн.

Чоловіку інкримінують:

привласнення військового майна у великих розмірах (ч. 3 ст. 410 ККУ),

втрату військового майна в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 425 ККУ).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади. Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

