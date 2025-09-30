15:26  30 сентября
30 сентября 2025, 13:58

В Днепропетровской области разоблачили новый эпизод махинаций с кроватями для военных

30 сентября 2025, 13:58
Фото: ГБР
Чиновнику Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, причастному к масштабным схемам при закупке кроватей для воинских частей, объявили новое подозрение. Общий ущерб от его действий оценили почти в 14 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Еще в 2023 году чиновник организовал тендер на закупку 5000 двухъярусных кроватей на сумму 28 млн грн, хотя их рыночная стоимость не превышала 18 млн. Государство переплатило более 9,5 млн грн. Материалы этого эпизода уже направлены в суд, а фигурант находится под стражей с залогом в 2 млн грн.

Как установили следователи, через два месяца после первой сделки чиновник подписал еще один контракт с той же фирмой на закупку 2000 коек. В этот раз переплата составила около 4 млн грн.

Чиновнику сообщили о новом подозрении по ч. 4 ст. 425 УК (небрежное отношение к службе в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит до 8 лет заключения.

Также готовится гражданский иск о возмещении ущерба.

Напомним, ранее в Днепре задержали майора, который организовывал побег военных за границу. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.

