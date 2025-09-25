Фото: ОГП

Правоохранители накрыли подпольный цех по переработке и сбыту табачных изделий в Чортковском районе Тернопольской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, организаторы незаконно выращивали табак, обустроили помещение для измельчения и отправляли готовую продукцию клиентам в Кривой Рог, Николаев и Запорожье через службы доставки.

В ходе спецоперации провели 22 обыска на территории Тернопольской, Хмельницкой и Днепропетровской областей. Изъяли 1,5 тонны табака в листьях, более 10 тонн измельченного сырья, три промышленных станка, телефоны, ноутбук, черные записи и ценовые таблицы.

В общей сложности правоохранители изъяли более 11 тонн подакцизной продукции на сумму около 20 млн грн.

Пятерым фигурантам объявили подозрение.

Следствие проверяет причастность к схеме жителей других областей.

