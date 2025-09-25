07:54  25 сентября
В Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития: начато расследование
08:59  25 сентября
В Киеве 6-летний мальчик поджег гипермаркет: родителям светит штраф
09:53  25 сентября
В Криворожском интернате пациентов заставляли копать могилы и работать бесплатно
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2025, 09:28

В Тернопольской области разоблачили подпольное производство табака: изъято более 11 тонн продукции

25 сентября 2025, 09:28
Читайте також українською мовою
Фото: ОГП
Читайте також
українською мовою

Правоохранители накрыли подпольный цех по переработке и сбыту табачных изделий в Чортковском районе Тернопольской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, организаторы незаконно выращивали табак, обустроили помещение для измельчения и отправляли готовую продукцию клиентам в Кривой Рог, Николаев и Запорожье через службы доставки.

В ходе спецоперации провели 22 обыска на территории Тернопольской, Хмельницкой и Днепропетровской областей. Изъяли 1,5 тонны табака в листьях, более 10 тонн измельченного сырья, три промышленных станка, телефоны, ноутбук, черные записи и ценовые таблицы.

В общей сложности правоохранители изъяли более 11 тонн подакцизной продукции на сумму около 20 млн грн.

Пятерым фигурантам объявили подозрение.

Следствие проверяет причастность к схеме жителей других областей.

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили подпольное производство кофе под брендами мировых марок. Кофе продавали оптом и в розницу через интернет, магазины и местные рынки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область обыски табак производство подпольное производство
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
На Харьковщине задержали агентку РФ, которая собирала данные об обороне на Изюмском направлении
25 сентября 2025, 11:14
На Ровенщине несовершеннолетний угнал авто и съехал в канаву
25 сентября 2025, 10:53
В больницах Запорожья находится 31 пострадавший от вражеских атак: восемь – в тяжелом состоянии
25 сентября 2025, 10:45
Спецназовцы ГУР уничтожили в Крыму два самолета Ан-26 и береговые РЛС
25 сентября 2025, 10:29
"Журналистика" под прикрытием: россияне учат детей распространять пропаганду
25 сентября 2025, 10:27
Черниговщина под массированными атаками: повреждены дома и объект инфраструктуры, возникли пожары
25 сентября 2025, 10:08
В Криворожском интернате пациентов заставляли копать могилы и работать бесплатно
25 сентября 2025, 09:53
Пожар на Подоле в Киеве: загорелись четыре автомобиля
25 сентября 2025, 09:51
СБУ проводит следственные действия у бывших детективов НАБУ
25 сентября 2025, 09:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »