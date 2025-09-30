Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Правоохоронці припинили незаконний видобуток підземних вод, збитки від якого перевищують 120 млн грн. Про підозру повідомлено директору місцевого товариства за ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України

передає RegioNews.

За даними слідства, керівник підприємства у Баштанському районі разом із спільником з січня 2024 року по вересень 2025 року незаконно видобував підземні води.

Отриману воду вони використовували для виробництва, фасування та реалізації питної продукції населенню без необхідного дозволу на користування надрами. Така діяльність є грубим порушенням законодавства України про надра.

Вилучили понад 2 тисячі пляшок води та виробниче обладнання

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили електронасос, 10 промислових об'єктів виробничої лінії для виготовлення та сортування пластикових ємностей, маркувальні засоби, понад 2 тисячі готових пляшок з газованою та негазованою водою, а також майже 900 порожніх ємностей і документацію з черновими записами.

За попередніми підрахунками, шкода, спричинена незаконним видобутком, перевищує 120 млн грн. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Окрім того, до суду скеровано клопотання про арешт вилучених під час обшуків речових доказів.

