Бывший руководитель запорожского коммунального предприятия предстанет перед судом за завышенные закупки программного обеспечения, нанесшие бюджету более миллиона гривен убытков

Об этом сообщают в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Бывшего руководителя одного из коммунальных предприятий Запорожья будут судить за злоупотребление служебным положением, из-за которого государству нанесен ущерб более чем на миллион гривен. Обвинительный акт в отношении 45-летнего чиновника уже направлен в суд, сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, мужчина организовал закупку программного обеспечения по завышенным ценам. Договор на внедрение и доработку софта был заключен от имени коммунального предприятия и оказался экономически невыгодным. Из-за этого из бюджета перечислили более миллиона гривен лишних средств, что нанесло вред интересам местной громады.

Досудебное расследование провели следователи Запорожского районного управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников Управления по противодействию киберпреступлениям. Бывшему руководителю грозит до 6 лет заключения.

