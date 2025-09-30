15:26  30 сентября
30 сентября 2025, 19:17

В Запорожье будут судить чиновника, который "раздул" цену на программное обеспечение более чем на миллион гривен

30 сентября 2025, 19:17
фото: ГУ ЧП в Запорожской области
Бывший руководитель запорожского коммунального предприятия предстанет перед судом за завышенные закупки программного обеспечения, нанесшие бюджету более миллиона гривен убытков

Об этом сообщают в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Бывшего руководителя одного из коммунальных предприятий Запорожья будут судить за злоупотребление служебным положением, из-за которого государству нанесен ущерб более чем на миллион гривен. Обвинительный акт в отношении 45-летнего чиновника уже направлен в суд, сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, мужчина организовал закупку программного обеспечения по завышенным ценам. Договор на внедрение и доработку софта был заключен от имени коммунального предприятия и оказался экономически невыгодным. Из-за этого из бюджета перечислили более миллиона гривен лишних средств, что нанесло вред интересам местной громады.

Досудебное расследование провели следователи Запорожского районного управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников Управления по противодействию киберпреступлениям. Бывшему руководителю грозит до 6 лет заключения.

Ранее сообщалось, в Киевской области бывшему руководителю ГСЧС объявили подозрение из-за присвоения средств во время строительства пожарного депо. Экс-чиновник подписывал недостоверные акты работ и получил почти 3,7 млн грн, оставив государство с убытком.

Запорожье коммунальные предприятия бюджетные деньги убытки закупки
