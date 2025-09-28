Российские войска атаковали Очаков: ликвидированы пожары на рекреационных объектах
Ночью 28 сентября войска РФ атаковали город Очаков Николаевской области. Под огнем оказались объекты рекреационной инфраструктуры – горели здания и сухая трава
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Пожары, охватившие площадь более 2000 кв. м, оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.
К счастью, информации о пострадавших не поступало.
Чрезвычайники и оперативные службы продолжают работать на местах для предотвращения новых возгораний и ликвидации последствий удара.
Напомним, этой ночью Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет воздушного и морского базирования. В частности, россияне запустили 643 средства воздушного нападения.
