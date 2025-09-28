18:11  28 сентября
Дожди наступают: где в Украине следует ожидать осадков в начале недели
14:40  28 сентября
В Тернополе мужчина наехал на двух военных: детали инцидента
12:24  28 сентября
Во Львове столкнулись два автомобиля: травмированы водитель и пассажирка
28 сентября 2025, 14:10

Российские войска атаковали Очаков: ликвидированы пожары на рекреационных объектах

28 сентября 2025, 14:10
Фото: ГСЧС Николаевской области
Ночью 28 сентября войска РФ атаковали город Очаков Николаевской области. Под огнем оказались объекты рекреационной инфраструктуры – горели здания и сухая трава

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Пожары, охватившие площадь более 2000 кв. м, оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

К счастью, информации о пострадавших не поступало.

Чрезвычайники и оперативные службы продолжают работать на местах для предотвращения новых возгораний и ликвидации последствий удара.

Напомним, этой ночью Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет воздушного и морского базирования. В частности, россияне запустили 643 средства воздушного нападения.

война пожар ГСЧС Очаков Николаевская область российская армия
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
