Російські війська атакували Очаків: ліквідовано пожежі на рекреаційних об'єктах

Фото: ДСНС Миколаївщини

Уночі 28 вересня війська РФ атакували місто Очаків на Миколаївщині. Під вогнем опинилися об'єкти рекреаційної інфраструктури – горіли будівлі та суха трава

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Пожежі, що охопили площу понад 2000 кв. м, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

На щастя, інформації про постраждалих не надходило.

Надзвичайники та оперативні служби продовжують працювати на місцях для запобігання новим загорянням та ліквідації наслідків удару.

Нагадаємо, цієї ночі Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА та ракет повітряного й морського базування. Зокрема, росіяни запустили 643 засоби повітряного нападу.