В Николаеве загорелся камыш: огонь приблизился к жилым домам

Фото: ГСЧС Николаевской области

Сегодня днем в микрорайоне Ракетное Урочище в Николаеве вспыхнул пожар камыша на открытой территории

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области, передает RegioNews.

Отмечается, что из-за порывов ветра пламя быстро распространилось и приблизилось к частному сектору, охватив около одного гектара территории и частично перекинувшись на приусадебные участки жителей.

Тушение осложнено отсутствием подъездных путей к некоторым домам, поэтому спасателям приходится прокладывать длинные рукавные линии или использовать подручные средства.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, ситуация находится под контролем. Ликвидация пожара продолжается.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники ГСЧС несколько дней подряд ликвидировали масштабный пожар на острове Хортица возле Запорожья. Возгорание охватило лесную подстилку, сухую траву, поваленные деревья и кустарники в нескольких ячейках.