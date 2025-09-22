18:30  22 сентября
В Запорожье охранник детского сада работал на россиян
18:29  22 сентября
На Прикарпатье мужчина убил знакомого топором
14:55  22 сентября
Чтобы сын сбежал за границу: в Киеве врачи поставили женщине "диагноз на заказ"
UA | RU
UA | RU
22 сентября 2025, 16:10

В Николаеве загорелся камыш: огонь приблизился к жилым домам

22 сентября 2025, 16:10
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Николаевской области
Читайте також
українською мовою

Сегодня днем в микрорайоне Ракетное Урочище в Николаеве вспыхнул пожар камыша на открытой территории

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области, передает RegioNews.

Отмечается, что из-за порывов ветра пламя быстро распространилось и приблизилось к частному сектору, охватив около одного гектара территории и частично перекинувшись на приусадебные участки жителей.

Тушение осложнено отсутствием подъездных путей к некоторым домам, поэтому спасателям приходится прокладывать длинные рукавные линии или использовать подручные средства.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, ситуация находится под контролем. Ликвидация пожара продолжается.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники ГСЧС несколько дней подряд ликвидировали масштабный пожар на острове Хортица возле Запорожья. Возгорание охватило лесную подстилку, сухую траву, поваленные деревья и кустарники в нескольких ячейках.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пожар огонь ветер ГСЧС Николаев частные дома камыш
В Днепре горел крупнейший рынок города
22 сентября 2025, 10:30
В Запорожье произошло более 1 600 пожаров
22 сентября 2025, 09:30
В Киеве произошел пожар в Эпицентре
21 сентября 2025, 19:20
Все новости »
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
В Запорожье охранник детского сада работал на россиян
22 сентября 2025, 18:30
На Прикарпатье мужчина убил знакомого топором
22 сентября 2025, 18:29
Российский удар по Запорожью: возросло количество пострадавших
22 сентября 2025, 17:58
Правительство выделило 840 млн грн в защиту энергообъектов Харьковщины
22 сентября 2025, 17:50
Подразделения ВСУ могут отправиться за границу: Рада рассмотрит законопроект президента
22 сентября 2025, 17:24
Вражеская атака на Запорожье: известно детали о состоянии пострадавших
22 сентября 2025, 16:54
В Киеве каждый день будут перекрывать Крещатик во время минуты молчания
22 сентября 2025, 16:35
На Киевщине не достроили модульные дома: куда исчезли 4 млн грн благотворительных средств
22 сентября 2025, 15:50
Убийство подростка на фуникулере: суд вынес приговор экс-сотруднику УГО
22 сентября 2025, 15:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »