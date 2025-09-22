Фото: zp.dsns.gov.ua

Спасатели рассказали о пожарах в экосистемах Запорожской области. По их словам, это произошло более 1600 раз

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Специалисты ГСЧС зафиксировали 1687 пожаров в экосистемах Запорожской области. Отмечается, что огонь повредил 955 га.

В ГСЧС призывали людей не покидать стекло и непогашенные окурки, а также не сжигать траву и не оставлять без присмотра костер. Спасатели напомнили, что огонь может быстро распространяться и угрожать природе и людям.

Напомним, ранее эксперты установили завышенное содержание твердых веществ и озона в воздухе из-за пожара на Хортице. Последствия могут ощутить даже жители отдаленных районов города.