Иллюстративное фото

В местных Telegram каналах публикуют видео с пожаром. Известно, что огонь разгорелся в одном из столичных торговых центров

Об этом сообщает "Новости.Live", передает RegioNews.

У социальных сетей появляются кадры с пожаром. Известно, что огонь разгорелся в Эпицентре на Днепровской набережной. Отмечается, что людей были эвакуированы.

Причины пожара пока неизвестны.

Напомним, ранее в больнице Ужгорода произошел пожар. Огонь охватил палату на пятом этаже. В результате пожара умер пациент.