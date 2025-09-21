В Киеве произошел пожар в Эпицентре
В местных Telegram каналах публикуют видео с пожаром. Известно, что огонь разгорелся в одном из столичных торговых центров
Об этом сообщает "Новости.Live", передает RegioNews.
У социальных сетей появляются кадры с пожаром. Известно, что огонь разгорелся в Эпицентре на Днепровской набережной. Отмечается, что людей были эвакуированы.
Причины пожара пока неизвестны.
Напомним, ранее в больнице Ужгорода произошел пожар. Огонь охватил палату на пятом этаже. В результате пожара умер пациент.
