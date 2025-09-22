У Миколаєві загорівся очерет: вогонь наблизився до житлових будинків

Фото: ДСНС Миколаївщини

Сьогодні вдень у мікрорайоні Ракетне Урочище в Миколаєві спалахнула пожежа очерету на відкритій території

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області, передає RegioNews.

Зазначається, що через пориви вітру полум’я швидко розповсюдилося та наблизилося до приватного сектору, охопивши близько одного гектара території та частково перекинувшись на присадибні ділянки мешканців.

Гасіння ускладнене відсутністю під'їзних шляхів до деяких будинків, тому рятувальникам доводиться прокладати довгі рукавні лінії або використовувати підручні засоби.

На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи, ситуація перебуває під контролем. Ліквідація пожежі триває.

