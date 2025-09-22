Фото: dp.dsns.gov.ua

21 сентября в Днепре произошел пожар на рынке "Озерка". Горели торговые павильоны

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Спасатели рассказали, что им сообщили о пожаре в Центральном районе города. Горел торговый павильон. Когда они прибыли, увидели, что огонь охватил торговые павильоны под общей крышей. Площадь пожара была около 200 квадратных метров.

Спасатели ликвидировали пожар. К счастью, никто из людей не пострадал.

