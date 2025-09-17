Спасатели вторые сутки тушат пожар на Хортице

фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управление ГСЧС Украины в Запорожской области.

Как отмечается, возгорание произошло 16 сентября и охватило лесную подстилку, сухую траву, поваленные деревья и кустарники в нескольких ячейках.

По словам спасателей, тушение усложняет большая протяженность фронта пожара, труднодоступный рельеф местности и порывы ветра.

Ранее мы сообщали, что на острове Хортица возле Запорожья возник пожар. Там горит лесная подстилка, сухая трава и заросли на значительной площади.