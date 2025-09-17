Спасатели вторые сутки тушат пожар на Хортице
Сотрудники ГСЧС вторые сутки подряд ликвидируют масштабный пожар на острове Хортица возле Запорожья
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управление ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как отмечается, возгорание произошло 16 сентября и охватило лесную подстилку, сухую траву, поваленные деревья и кустарники в нескольких ячейках.
По словам спасателей, тушение усложняет большая протяженность фронта пожара, труднодоступный рельеф местности и порывы ветра.
Ранее мы сообщали, что на острове Хортица возле Запорожья возник пожар. Там горит лесная подстилка, сухая трава и заросли на значительной площади.
