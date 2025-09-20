02:00  20 сентября
Молочные продукты дорожают: что украинцам ждать от цен дальше
23:30  19 сентября
Украинский фильм получил награду на кинофестивале в Торонто
11:06  19 сентября
ДТП на Окружной в Киеве: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
UA | RU
UA | RU
20 сентября 2025, 10:42

Россияне обстреляли Николаевщину ракетами и дронами: возникли пожары, повреждены склады и дома

20 сентября 2025, 10:42
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Ночью и под утро 20 сентября враг совершил комбинированные удары по территории Николаевщины

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким и пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Под утро 20 сентября оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Николаеву баллистическими ракетами и дронами-камикадзе Shahed. Под огонь попала промышленная инфраструктура, возникли масштабные пожары. Ликвидация продолжается. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Баштанском районе ночью Shahed попали в фермерское хозяйство Снигиревской громады. Загорелись склады на площади около 30 кв.м, пожар удалось ликвидировать. Люди не пострадали. Взрывной волной повреждены четыре частных дома и два автомобиля.

Также глава ОВА отметил, что днем 19 сентября оккупанты семь раз атаковали FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. В результате одного из обстрелов в Дмитровке поврежден частный дом. Жертв нет.

Напомним, в ночь на 20 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Силы ПВО сбили или подавили 583 воздушных целей.

Ночью россияне накрыли Днепропетровск ракетами и беспилотниками. Под вражеским огнем оказались Днепр, Павлоград и Никопольщина. Повреждены дома и предприятия, десятки пострадавших.

Также враг ударил по Одесщине: разрушен склад на ферме, возник пожар.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война пожар обстрелы спасатели ГСЧС Николаевская область ракетный удар беспилотники
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Россияне ударили по Одесщине: разрушен склад на ферме, возник пожар
20 сентября 2025, 10:26
Массированная атака на Днепропетровщину: повреждены дома и предприятия, десятки пострадавших
20 сентября 2025, 10:09
Комбинированный удар: РФ ночью выпустила по Украине около 40 ракет и 580 дронов
20 сентября 2025, 09:32
Молочные продукты дорожают: что украинцам ждать от цен дальше
20 сентября 2025, 02:00
Ведущая Маша Ефросинина рассказала, как она ухаживает за собой
20 сентября 2025, 01:30
В Украине меняются цены на морковь
20 сентября 2025, 01:00
Леся Никитюк показала, как она и ее любимый радуют друг друга
20 сентября 2025, 00:30
Украинский фильм получил награду на кинофестивале в Торонто
19 сентября 2025, 23:30
Популярная украинская певица уменьшила грудь: сколько стоила операция
19 сентября 2025, 23:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »