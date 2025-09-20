Фото: ГСЧС

Ночью и под утро 20 сентября враг совершил комбинированные удары по территории Николаевщины

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким и пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Под утро 20 сентября оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Николаеву баллистическими ракетами и дронами-камикадзе Shahed. Под огонь попала промышленная инфраструктура, возникли масштабные пожары. Ликвидация продолжается. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Баштанском районе ночью Shahed попали в фермерское хозяйство Снигиревской громады. Загорелись склады на площади около 30 кв.м, пожар удалось ликвидировать. Люди не пострадали. Взрывной волной повреждены четыре частных дома и два автомобиля.

Также глава ОВА отметил, что днем 19 сентября оккупанты семь раз атаковали FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. В результате одного из обстрелов в Дмитровке поврежден частный дом. Жертв нет.

Напомним, в ночь на 20 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Силы ПВО сбили или подавили 583 воздушных целей.

Ночью россияне накрыли Днепропетровск ракетами и беспилотниками. Под вражеским огнем оказались Днепр, Павлоград и Никопольщина. Повреждены дома и предприятия, десятки пострадавших.

Также враг ударил по Одесщине: разрушен склад на ферме, возник пожар.