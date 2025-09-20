02:00  20 сентября
Молочные продукты дорожают: что украинцам ждать от цен дальше
23:30  19 сентября
Украинский фильм получил награду на кинофестивале в Торонто
11:06  19 сентября
ДТП на Окружной в Киеве: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
20 сентября 2025, 09:32

Комбинированный удар: РФ ночью выпустила по Украине около 40 ракет и 580 дронов

20 сентября 2025, 09:32
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 20 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Всего во время атаки радары Воздушных Сил зафиксировали и сопровождали 619 воздушных целей врага:

  • 579 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов;
  • 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 32 крылатые ракеты Х-101.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы сил обороны.

Во время атаки враг снова использовал привычную тактику – массированный обстрел ракетами и беспилотниками разных типов по нескольким целям одновременно. В отражении удара активно работала тактическая авиация, в том числе истребители F-16, эффективно поразившие крылатые ракеты россиян. Это еще раз доказывает результативность западного оружия на поле боя. Украина благодарна партнерам за поддержку и ожидает дальнейшего усиления противовоздушной обороны – как наземными системами, так и авиацией.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 583 воздушных целей:

  • 552 вражеские БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;
  • 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;
  • 29 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание баллистических и крылатых ракет, а также 23 ударных дронов по десяти локациям. Еще в десяти местах упали обломки сбитых целей.

Напомним, в ночь на 19 сентября российская армия атаковала Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 50 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 71 дрон.

Украина война обстрелы дрон ПВО ракетный удар беспилотники
