Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате атаки загорелось складское помещение фермерского хозяйства и было разрушено здание с сельскохозяйственной техникой.

Пожар потушили спасатели и добровольцы.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 20 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Силы ПВО сбили или подавили 583 воздушных целей.