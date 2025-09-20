Россияне ударили по Одесщине: разрушен склад на ферме, возник пожар
Ночью 20 сентября российские войска атаковали Одесскую область
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате атаки загорелось складское помещение фермерского хозяйства и было разрушено здание с сельскохозяйственной техникой.
Пожар потушили спасатели и добровольцы.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 20 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Силы ПВО сбили или подавили 583 воздушных целей.
