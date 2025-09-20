Фото: ДСНС

Вночі та під ранок 20 вересня ворог здійснив комбіновані удари по території Миколаївщини

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Під ранок 20 вересня окупанти завдали масованого комбінованого удару по Миколаєву балістичними ракетами та дронами-камікадзе Shahed. Під вогонь потрапила промислова інфраструктура, виникли масштабні пожежі. Ліквідація триває. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Баштанському районі вночі Shahed влучили у фермерське господарство Снігурівської громади. Загорілися склади на площі близько 30 кв.м, пожежу вдалося ліквідувати. Люди не постраждали. Вибуховою хвилею пошкоджені чотири приватні будинки та два автомобілі.

Також очільник ОВА зазначив, що вдень 19 вересня окупанти сім разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок одного з обстрілів у Дмитрівці пошкоджений приватний будинок. Жертв немає.

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня російська армія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Сили ППО збили або подавили 583 повітряні цілі.

Вночі росіяни накрили Дніпропетровщину ракетами та безпілотниками. Під ворожим вогнем опинилися Дніпро, Павлоград і Нікопольщина. Пошкоджені будинки та підприємства, десятки постраждалих.

Також ворог вдарив по Одещині: зруйнований склад на фермі, виникла пожежа.