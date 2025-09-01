19:33  01 сентября
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
01 сентября
У Дии появился искусственный интеллект
01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
01 сентября 2025, 17:38

В Николаевской области прокуратура вернула государству 121 га незаконно переданной земли

01 сентября 2025, 17:38
Фото: Офис Генерального прокурора
Прокуроры экологических прокуратур Николаевщины продолжают восстанавливать право государства и громад на природоохранные территории

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Они обжалуют в суде каждый случай незаконного выбытия земель, лесов и водоемов, чтобы защитить окружающую среду и сохранить природное наследие Украины.

Недавно в Николаевской области суд признал недействительными результаты земельных торгов и вернул государству 121 га земли Национального природного парка "Бугский Гард". Участок ранее незаконно был отнесен к сельскохозяйственным угодьям и передан в пользование частному обществу. При этом органы местного самоуправления и Госгеокадастр не имели полномочий по распоряжению этой землей.

Следствие установило, что торги были сфальсифицированы: аукцион произведен без реальной конкуренции, а плата за пользование землей была искусственно занижена. Такие нарушения нарушают законодательство и угрожают охраняемым природным территориям.

Эксперты отмечают, что возвращение государству земель в Нацпарке "Бугский Гард" является важным шагом для сохранения биоразнообразия и контроля за природоохранными территориями в регионе. Подобные решения помогают устанавливать законность в сфере управления землями и защищать интересы общин.

Ранее сообщалось, в Житомирской области чиновник сельсовета попал под подозрение из-за незаконной приватизации земельных участков. Общая площадь переданных наделов превышает 3,6 гектара и нанесла государству ущерб более 5,3 млн. грн.

01 сентября 2025
07 августа 2025
