Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители Житомирщины сообщили о подозрении чиновнику сельсовета за незаконную приватизацию земель, нанесшую государству многомиллионный ущерб

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу сельского совета Житомирского района в содействии незаконной приватизации земельных участков. Общая площадь переданных наделов превышает 3,6 гектара.

Согласно данным полиции, 64-летний мужчина с 2018 года занимал должность начальника отдела земельных отношений, экологии и охраны окружающей среды в местном сельском совете. В 2021 году он организовал передачу трех земельных участков в частную собственность гражданам без законных оснований и без утверждения соответствующих проектов землеустройства.

По оценкам следователей, незаконные действия чиновника нанесли государству и территориальному обществу ущерб на сумму более 5,3 млн грн.

Фигуранту сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины ему грозит заключение.

Ранее сообщалось, прокуратура Кривого Рога восстановила государственные права на почти 72 гектара лесных земель. Земли были возвращены после обнаружения нарушений во время их регистрации.