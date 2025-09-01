17:06  01 вересня
У Дії з’явився штучний інтелект
15:27  01 вересня
На Дніпропетровщині чоловік убив знайомого - скинув тіло у криницю, а авто спалив
13:34  01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
01 вересня 2025, 17:38

На Миколаївщині прокуратура повернула державі 121 га незаконно відданої землі

01 вересня 2025, 17:38
Фото: Офіс Генерального прокурора
Прокурори екологічних прокуратур Миколаївщини продовжують відновлювати право держави та громад на природоохоронні території

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Вони оскаржують у суді кожен випадок незаконного вибуття земель, лісів та водойм, щоб захистити довкілля та зберегти природну спадщину України.

Нещодавно у Миколаївській області суд визнав недійсними результати земельних торгів і повернув державі 121 гектар землі Національного природного парку "Бузький Гард". Ділянку раніше незаконно віднесли до сільськогосподарських угідь і передали в користування приватному товариству. При цьому органи місцевого самоврядування та Держгеокадастр не мали повноважень на розпорядження цією землею.

Слідство встановило, що торги були сфальсифіковані: аукціон проведено без реальної конкуренції, а плата за користування землею була штучно занижена. Такі порушення порушують законодавство та загрожують охоронюваним природним територіям.

Експерти наголошують, що повернення державі земель у Нацпарку "Бузький Гард" є важливим кроком для збереження біорізноманіття та контролю за природоохоронними територіями в регіоні. Подібні судові рішення допомагають встановлювати законність у сфері управління землями та захищати інтереси громад.

Раніше повідомлялося, на Житомирщині посадовець сільради потрапив під підозру через незаконну приватизацію земельних ділянок. Загальна площа переданих наділів перевищує 3,6 гектара та завдала державі збитків понад 5,3 млн грн.

суд земля торги Миколаївська область Національний парк
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
