Вони оскаржують у суді кожен випадок незаконного вибуття земель, лісів та водойм, щоб захистити довкілля та зберегти природну спадщину України.

Нещодавно у Миколаївській області суд визнав недійсними результати земельних торгів і повернув державі 121 гектар землі Національного природного парку "Бузький Гард". Ділянку раніше незаконно віднесли до сільськогосподарських угідь і передали в користування приватному товариству. При цьому органи місцевого самоврядування та Держгеокадастр не мали повноважень на розпорядження цією землею.

Слідство встановило, що торги були сфальсифіковані: аукціон проведено без реальної конкуренції, а плата за користування землею була штучно занижена. Такі порушення порушують законодавство та загрожують охоронюваним природним територіям.

Експерти наголошують, що повернення державі земель у Нацпарку "Бузький Гард" є важливим кроком для збереження біорізноманіття та контролю за природоохоронними територіями в регіоні. Подібні судові рішення допомагають встановлювати законність у сфері управління землями та захищати інтереси громад.

Раніше повідомлялося, на Житомирщині посадовець сільради потрапив під підозру через незаконну приватизацію земельних ділянок. Загальна площа переданих наділів перевищує 3,6 гектара та завдала державі збитків понад 5,3 млн грн.