14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
13:34  01 сентября
На Житомирщине разоблачили группу, которая требовала деньги у TikTok-блоггеров
09:57  01 сентября
В лицее на Днепропетровщине создали джинсовый класс
01 сентября 2025, 12:45

Организованная преступная группа незаконно добыла песка на 76 млн грн: дело передали в суд

01 сентября 2025, 12:45
Фото: Департамент Стратегических Расследований Нацполиции
Участники ОПГ воспользовались связями с местными чиновниками и получили в аренду два земельных участка, предназначенных для строительства жилых домов

Об этом сообщает Департамент Стратегических Расследований Нацполиции, передает RegioNews.

Вместо того, чтобы использовать землю по целевому назначению, злоумышленники организовали промышленную добычу песка. Материал должен был поставляться на реальные строительные площадки.

Нацполиция расследовала незаконную добычу песка

Продажу и распределение полезных ископаемых осуществлял сотрудник фирмы, который легализовывал незаконно добытый песок через местного предпринимателя. Предприниматель признавал песок собственным товаром и выписывал на него накладные для документального подтверждения.

67 тысяч кубометров песка вывезли с арендованных участков

Судебная инженерно-экологическая экспертиза, проведенная специалистами ИСТЭ СБУ, подтвердила объем незаконной добычи – 67 тысяч кубометров песка. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, оценивается в 76 миллионов гривен.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Черкасской области раскрыли канал незаконной переправки мужчин призывного возраста. Трех местных жителей подозревают в организации схемы, по которой предлагали выезд за границу за 200 тысяч гривен.

