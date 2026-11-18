Фото: Днепропетровская ОВА

Утром российские войска нанесли удар беспилотником по частному сектору Павлограда Днепропетровской области. В результате атаки пострадали три человека

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, ранены двое мужчин и женщина. Медики предоставили им необходимую помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались.

Также в результате удара изуродовано несколько частных домов.

Напомним, в ночь на 18 ноября русские войска атаковали беспилотниками Днепровский и Никопольский районы Днепропетровщины. 37-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, еще четверо пострадавших – в состоянии средней тяжести. 58-летней женщине помощь была оказана на месте.