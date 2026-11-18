В Славянске российский FPV-дрон убил супругов, которые ехали проверить свой дом
Во вторник, 17 ноября, в Славянске Донецкой области российский FPV-дрон атаковал супругов
Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.
Мужчина и женщина направлялись на мопеде в свой дом, чтобы проверить его состояние после обстрела.
Во время поездки их атаковал российский FPV-дрон. В результате удара оба погибли.
Напомним, количество пострадавших в результате российского удара по рынку в Златополе Харьковской области возросло до 12 человек.
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