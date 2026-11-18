Фото: ГВА

Во вторник, 17 ноября, в Славянске Донецкой области российский FPV-дрон атаковал супругов

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.

Мужчина и женщина направлялись на мопеде в свой дом, чтобы проверить его состояние после обстрела.

Во время поездки их атаковал российский FPV-дрон. В результате удара оба погибли.

Напомним, количество пострадавших в результате российского удара по рынку в Златополе Харьковской области возросло до 12 человек.