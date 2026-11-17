Никогда такого не было и снова случилось

Никогда такого не было и снова случилось

Фото: ОП

Трамп заявил, что Путин "немного отступает" по Украине и мог бы быть "гораздо жестче". Мля...

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что будет обсуждать российско-украинскую войну во время поездки в Китай. Об этом он сказал журналистам 16 ноября перед Белым домом.

"Мы поговорим о моей любимой теме – Украине. Украина проигрывает России. Так что мы будем об этом говорить".

О позиции российского диктатора Трамп сказал, что тот "немного отступает" в вопросе Украины и, "честно говоря, мог бы быть гораздо жестче". "Я думаю, он хотел бы, честно говоря, я думаю, он хотел бы, чтобы это закончилось", – убежден Трамп.

Ну, вот что делать с этими его заявлениями? И главное, что его не волнует, что его слова не соответствуют действительности. Просто наполняет инфопространство. Как и наш Вова...