Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 18 ноября в Румынии произошло землетрясение, подземные толчки от которого ощутили и жители Украины. Колебания земной поверхности зафиксировали в восьми областях, в том числе в Киеве и Одессе

Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS) и Национальный институт физики Земли Румынии, передает RegioNews.

По данным USGS, землетрясение произошло в 02:48 по местному времени. Его магнитуда составила 5,3. Эпицентр располагалась в 16 километрах к западу от населенного пункта Нережу-Мик.

В то же время, по уточненным данным румынского Национального института физики Земли, магнитуда землетрясения составила 5,7. Подземные толчки возникли в сейсмической зоне Вранча, в 48 километрах к югу от города Фокшаны. Гиппоцентр залегал на глубине 120,8 километра.

Интенсивность землетрясения в эпицентре специалисты оценили в 6 баллов.

По данным системы уведомлений Android о землетрясениях, подземные толчки произошли в 02:49.

В Украине колебания ощутили в Киевской, Одесской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

В частности, сообщалось о толчках в Одессе, Измаиле и Киеве.

Напомним, ночью 30 октября в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,2 по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксировали в Мачуховской общине Полтавского района. По классификации землетрясений, событие относится к категории едва ощутимых.