Фото: полиция

Днем 17 ноября на трассе в Измаильском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате аварии автомобиль "ВАЗ" съехал в кювет и врезался в дерево. Его 27-летний водитель погиб на месте.

Автомобиль Chevrolet загорелся. Полицейские потушили пожар еще до прибытия спасателей. Травмировались 30-летняя водитель и трое ее пассажиров – дети 6 и 16 лет и 25-летний мужчина.

Также пострадали два пассажира Honda – 44-летняя женщина и ее 20-летний сын.

Шестилетнего ребенка госпитализировали, остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Двух водителей проверили на состояние алкогольного опьянения – оба были трезвыми.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Напомним, вечером 14 ноября в Кировоградской области легковушка во время обгона столкнулась с грузовиком. На месте погибли два человека, пострадавший был госпитализирован.