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Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы, специализированные датчики для систем противовоздушной обороны, зимнее снаряжение и индивидуальные сухпайки

Об этом сообщило Министерство обороны Канады, передает RegioNews.

В частности, Оттава дополнительно выделит 45 млн. канадских долларов (около 35 млн. долларов США) на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины. Таким образом, общий вклад Канады в эту инициативу достигнет 500 млн. канадских долларов.

Кроме того, Канада направит около 62 млн. долларов США на закупку специализированных датчиков для украинских систем ПВО и еще 23 млн. долларов – на зимнее военное снаряжение.

Также украинские военные получат из запасов Вооруженных сил Канады:

1,6 млн боеприпасов калибра 20 мм;

250 тысяч индивидуальных сухпайков.

Напомним, Совет Европейского Союза принял решение, которое позволит Украине в ближайшее время получить около 8 млрд евро финансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility. Выплату согласовали после выполнения Украиной более 20 целевых шагов, связанных с реформами в ключевых областях.